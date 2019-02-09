Hindistan’da inek idrarı, sütünden daha pahalı

Hindistan’da son zamanlarda ineğin idrarına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle bu ürünün litre fiyatı, sütten daha yüksek fiyatlara satılıyor. İneğin kutsal olduğuna inanan Hindular idrarını da içerek birçok hastalıktan kurtulduklarına inanıyorlar. Bu durum ise hayvancılıkla uğraşanlar için yeni bir sektör haline gelerek kazanç kapısını dönüşüyor.

Hindistan’ın Rajasthan eyaletindeki toptan satış pazarında, sütün litre fiyatı 15-20 Rupi iken idrarın litresi 22-25 Rupi arasında satılıyor. Geçtiğimiz hafta The Hindistan Time isimli gazete tarafından yayınlanan bilgiye göre, Hindistan’da son zamanlarda inek idrarına vatandaşların ilgisi oldukça yükseldi. Bu nedenle hayvancılık yapanların kazançlarının da arttığı belirtildi.

20 yıldır hayvancılık ile uğraşan ve süt satarak geçimini sağlayan Jaipurlu Kailesh isimli Hindistanlı vatandaş, ineğin idrarını satmaya başladıktan sonra kazançlarının yüzde 30 arttığını ifade etti. Kailesh, “Beslediğim ineklerimin idrarı toprağa dökülmesin ve tutabileyim diye tüm gece uyanık kalıyorum. Satışlarımız çok yükseldi. İnek bizim anamızdır. Bizim için onun her şeyi kutsal olduğu gibi idrarı da bizim için çok kutsal ve bunu içen de birçok hastalıktan kurtuluyor” şeklinde konuştu.