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Hindistan’da inek idrarı, sütünden daha pahalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 19:54 | Son Güncelleme

Hindistan’da son zamanlarda ineğin idrarına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle bu ürünün litre fiyatı, sütten daha yüksek fiyatlara satılıyor.

Hindistan’da inek idrarı, sütünden daha pahalı

Hindistan’da son zamanlarda ineğin idrarına gösterilen yoğun ilgi nedeniyle bu ürünün litre fiyatı, sütten daha yüksek fiyatlara satılıyor. İneğin kutsal olduğuna inanan Hindular idrarını da içerek birçok hastalıktan kurtulduklarına inanıyorlar. Bu durum ise hayvancılıkla uğraşanlar için yeni bir sektör haline gelerek kazanç kapısını dönüşüyor.

Hindistan’ın Rajasthan eyaletindeki toptan satış pazarında, sütün litre fiyatı 15-20 Rupi iken idrarın litresi 22-25 Rupi arasında satılıyor. Geçtiğimiz hafta The Hindistan Time isimli gazete tarafından yayınlanan bilgiye göre, Hindistan’da son zamanlarda inek idrarına vatandaşların ilgisi oldukça yükseldi. Bu nedenle hayvancılık yapanların kazançlarının da arttığı belirtildi.

20 yıldır hayvancılık ile uğraşan ve süt satarak geçimini sağlayan Jaipurlu Kailesh isimli Hindistanlı vatandaş, ineğin idrarını satmaya başladıktan sonra kazançlarının yüzde 30 arttığını ifade etti. Kailesh, “Beslediğim ineklerimin idrarı toprağa dökülmesin ve tutabileyim diye tüm gece uyanık kalıyorum. Satışlarımız çok yükseldi. İnek bizim anamızdır. Bizim için onun her şeyi kutsal olduğu gibi idrarı da bizim için çok kutsal ve bunu içen de birçok hastalıktan kurtuluyor” şeklinde konuştu.

Öte yandan, inek idrarına yükselen ilgi sebebiyle Hindistan’ın birçok süt firmaları artık toptan inek idrarını paketleyerek satmaya başladı.

Rajasthan’ın Udaipur şehrinde hükümet tarafından işletilen Pratap Tarım ve Teknoloji Üniversitesi Tarımsal Laboratuvarda çalışmakta olan Mahron Pratap, üniversitesinde organik tarım projesinde her yıl 300-500 litre inek idrarı kullanıldığını vurgulayarak üniversite Rektör Yardımcısı Uma Shankar ise, bu idrarın çiftçiler için büyük bir gelir kaynağı olduğunu ifade etti.
Rajasthan’ın İnek İşleri Bakanı Otaram Dasby, hükümet tarafından yönetilen 2 bin 564 inek merkezinde, yaklaşık 868 bin 860 adet inek bulunduğunu ve bunlardan her gün yüzlerce litre idrarın toplandığını açıkladı.

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