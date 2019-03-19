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Hindistan'da inşaat halindeki bina çöktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 20:39 | Son Güncelleme

Olayda ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı - Enkaz altında yaklaşık 30 kişinin olduğu tahmin ediliyor

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde, inşaat halindeki 4 katlı binanın çökmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 15 kişi yaralandı.

Hindistan'ın NDTV kanalına göre, Dharwad bölgesinde inşası süren bina çöktü.

Olayda 2 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü ağır 15 kişi de yaralandı.

Yetkililer, binanın enkazında en az 30 kişinin olduğunun sanıldığını belirtti.

Polis, şu ana kadar 28 işçinin kurtarıldığını kaydetti.

Enkaz kaldırma ve kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Dharwad inşası süren bina Karnataka

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