HABER

Hindistan'da inşaat halindeki binanın çökmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 10:26 | Son Güncelleme

Karnataka eyaletinde inşaat halindeki binanın çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 17'ye çıktı

Hindistan'ın Karnataka eyaletinde, salı günü çöken inşaat halindeki 4 katlı binanın enkazından çıkarılanların sayısı 17'ye yükseldi.

Hindustan Times'ın haberine göre, yetkililer Dharwad bölgesinde 19 Mart'ta çöken binanın enkazından 6 kişinin daha cesedinin çıkarılmasıyla ölü sayısının 17'ye yükseldiğini bildirdi.

Yetkililer, 60 saatin ardından dün 3 kişinin daha enkaz altından kurtarıldığını, halen enkaz altında olduğu sanılan 8 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Ulusal ve eyalet afet müdahale ekipleri ile itfaiye ve acil durum ekiplerinden yaklaşık 400 personelin katıldığı arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarında şimdiye kadar 54 kişinin göçük altından kurtarıldığı kaydedildi.

İnşaat halindeki çöken binanın 4 sahibi polise teslim oldu.

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!
Evinde 75 kedi besliyorEvinde 75 kedi besliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
inşaat halindeki bina Karnataka

En Çok Okunan Haberler

Milli takımda 'Güneş' açtı! Galibiyetle başladık

Milli takımda 'Güneş' açtı! Galibiyetle başladık

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

24 saatlik can pazarı! Böyle kurtarıldı

24 saatlik can pazarı! Böyle kurtarıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

24 Mart Pazar günü bu yollar trafiğe kapalı! İşte İstanbul'da kapanacak yollar ve alternatif güzergahlar

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Borcunu ailesinden gizleyenler yandı!

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili son tahminler geldi

Jandarmadan 'şok' uyguluma! Hepsi ele geçirildi

Jandarmadan 'şok' uyguluma! Hepsi ele geçirildi

Kullandığı traktörün altında kaldı, 24 saat sonra kurtarıldı

24 saatlik can pazarı! Böyle kurtarıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.