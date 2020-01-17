Hindistan'da insan hakları savunucusundan "anayasal kriz" uyarısı

Yeni Delhi merkezli araştırma kuruluşu Eşitlik Çalışmaları Merkezinin yöneticiliğini yürüten Mander, eyaletlerin Ulusal Vatandaşlık Sicili (NRC) ve Ulusal Nüfus Sicili (NPR) uygulamalarını reddetme konusunda baskıya maruz kalacağını ve bu durumun anayasal krize yol açacağını söyledi.

Hindistan'ın resmi Ulusal İnsan Hakları Komisyonunca toplumsal ayaklanmalar ve azınlıklarla ilgili meseleleri incelemek için özel monitör olarak atanan Mander, Assam eyaletinde inşa edilen gözaltı kampını ziyaret ettikten sonra burasının koşullarına ilişkin komisyona sunduğu rapora cevap verilmemesi sebebiyle görevinden istifa etti.

Hindistan'da engelli kişilerin onuru, yerel kabile halkları, ezilenlerin gıda ve korunma hakkı gibi çeşitli konularda mücadele eden insan hakları aktivisti Mander, gözaltı kamplarındaki tutuklulara ve ülkede yaşanan yasa değişikliğine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

ÇANDİGARH (AA) - Hindistan'da insan hakları aktivisti Harsh Mander, "vatandaşlık" ile ilgili yaşanan son gelişmelerin ülkede anayasal bir krize yol açacağını bildirdi.

Uttar Pradeş eyaletinde yasa karşıtı protestolarda yaşanan şiddet eylemlerine değinen Mander, eyalette uzun bir nefret söylemi geçmişine sahip ve Hindu militanları yetiştiren bir başbakanın (Yogi Adityanath) görev yaptığını anımsattı.

Gözaltı merkezinde tutulan kişilerin şartlı tahliye haklarının bulunmadığı ve avlu etrafında hareket etmelerine izin verilmediği bilgisini paylaşan Mander, aile üyelerinin birbirinden ayrılarak farklı yerlerde tutulduğunu ifade etti.

Mander, gözaltı merkezlerinin "cehennem gibi yerler" olduğuna işaret ederek, bu merkezlerin hapishane içinde hapishanelere sahip bulunduğunu ve tutuklulara bir cinayet hükümlüsüne verilen hakların dahi tanınmadığını kaydetti.

Assam'daki Ulusal Vatandaşlık Sicili uygulaması süreciyle yasa dışı veya göçmen ilan edilen kişilerin Bangladeş'e dönmeleri için bir plan olmadığını savunan Mander, Bangladeş hükümetinin, bu ülkeden olduğunu iddia etmeyenleri asla kabul etmeyeceğini belirtti.

Mander, Adityanath'ın protestoculara karşı intikam almaktan bahsettiğini hatırlatarak, Müslümanların toplumsal hedef haline geldiğini ve bu durumun kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Eyaleti ziyaretinde Müslümanların evlerine zarar verildiğini gördüğünü anlatan Mander, 1984 ve 2002'deki toplumsal ayaklanmalarda benzer durumlarla karşılaşıldığını ancak bu sefer hasarın isyancılarca değil üniformalı polis tarafından verildiğine işaret etti.

Mander, polisin "isyancıya dönüştüğünü" belirterek, polis güçlerinin bu tür toplumsal hedeflerinin (Müslümanlar) hukukun üstünlüğü ve laik demokrasinin ayakta kalması açısından son derece tehlikeli olduğunu kaydetti.

Hükümetin, ne pahasına olursa "yıkıcı gündemini sürdürmek için kibirli ve inatçı" bir kararlılık sergilemesinden korktuğunu ifade eden Mander, yönetimin protestoları görmezden gelmekte ısrar ettiğini bildirdi.

- Hindistan fikrinin özü

Hindistan fikrinin özünü, "çeşitli kimliklere sahip insanlara eşit haklar sağlayacak bir ülke inşa etmek" olarak nitelendiren Mander, Vatandaşlık Yasası'ndaki değişiklik, Ulusal Vatandaşlık Sicili ve Ulusal Nüfus Sicili kombinasyonun, farklı dini kimliklere sahip kişiler için farklı haklar yarattığını söyledi.