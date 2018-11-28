HABER

Hindistan'da insan iskeletleriyle trene binmeye çalışan kişi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 23:30 | Son Güncelleme

Hindistan'da insan iskeletleriyle trene binmeye çalışan kişi yakalandı

Hindistan'ın doğusunda 50 kadar insan iskeleti kalıntısıyla trene binmeye çalışan bir kişi gözaltına alındı.

Ülke medyasında yer alan habere göre, Bihar eyaletinin Çapra kentinde tren istasyonunda yapılan arama sırasında valizinden 50'ye yakın insan kafatası ve kalça kemiği çıkan 29 yaşındaki bir kişi yakalandı.

Polis yetkilisi, sorgulanan şüphelinin iskelet kalıntılarını Butan üzerinden Çin'e götürmeyi planladığının öğrenildiğini söyledi.

Yetkili, şüphelinin insan iskeleti ticareti yapan bir çeteyle bağlantısı olup olmadığının araştırıldığını ifade etti.

Hindistan'da iskelet ticareti yapan çetelerin kemikleri el altından doktorlara ve tıp okullarına sattığı belirtiliyor.

PARTNERGoogle’a AB’den şok suçlama!Google’a AB’den şok suçlama!
Ergene'de fırtına, kaymakamlık binasının çatısını uçurduErgene'de fırtına, kaymakamlık binasının çatısını uçurdu
Ziya Selçuk: Ankara’dan talimatla yürüyecek iş değilZiya Selçuk: Ankara’dan talimatla yürüyecek iş değil
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan iskelet kafatası

En Çok Okunan Haberler

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

MasterChef Murat yine rahat durmadı! Şeyma Subaşı'nın kafesine gidip...

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Çarpışma'nın sevişme sahneleri yayından kaldırıldı!

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Türk vatandaşlarına vize serbestisi müjdesi! AB duyurdu

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Ahmet Takan'dan bomba iddia: 3600 ek gösterge Berat Albayrak'a takıldı!

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

Düğün fotoğrafçısı konuklardan biriyle seks yaptı, ağaca işerken gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Ankara’dan talimatla yürüyecek iş değil

Ziya Selçuk: Ankara’dan talimatla yürüyecek iş değil

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki göçükten bir acı haber daha!

Gebze'deki göçükten bir acı haber daha!

Şans Topu sonuçları açıklandı! MPİ 28 Kasım Şans Topu sonuçları sorgula

Büyük ikramiye ikiye bölündü!

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 28 Kasım Sayısal Loto çekilişi Milli Piyango sorgulama ekranı

Sayısal Loto sonuçları açıklandı!

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde sendika başkanına silahlı saldırı

Sendika başkanına silahlı saldırı

Edirne Valiliği duyurdu: Okullar 1 gün tatil edildi

Valilik duyurdu! Okullar 1 gün tatil edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.