Hindistan'da iş adamı 271 çifti tek törende evlendirdi

ABONELER\u0130M\u0130Z\u0130N D\u0130KKAT\u0130NE:\n\u00d6nceki haberle birlikte ge\u00e7ti\u011fimiz foto\u011fraflar sehven y\u00fcklenmi\u015ftir, kullan\u0131lmamas\u0131n\u0131; bu haber ve foto\u011fraflar\u0131n dikkate al\u0131nmas\u0131n\u0131 rica ederiz.\n--------------------------- \nHindistan, (DHA)Mesle\u011fini duyan korkuyor! "Bize yakla\u015fma, sen Azrail misin?"Afganistan'da se\u00e7imi E\u015fref Gani kazand\u0131Rum y\u00f6netimi lideri Anastasiadis: Her t\u00fcrl\u00fc tehdide kar\u015f\u0131 kendimizi savunmaya haz\u0131r\u0131z
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