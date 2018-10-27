HABER

Hindistan'da kadınlara tapınak izni tansiyonu yükseltti

27.10.2018 17:35 | Son Güncelleme

Üreme çağındaki kadınların "kirli" olarak görüldüğü Hindistan'da mahkeme yoluyla kadınlara tanınan hak gerginliğe neden oluyor.

Hindistan'da kadınlara tapınak izni tansiyonu yükseltti

2 bin kişinin gözaltına alınmasının ardından bir dini merkez ateşe verildi.Hindistan'da kadınların Sabarimala tapınağına girişine izin verilmesi için mahkemeden çıkan karar, ülkenin güneyindeki Thiruvananthapuram'da gerginliğin tırmanmasına neden oldu. Kadınların tapınaklara girmesini destekleyen din adamlarından Swami Sandeepananda Giri'nin yönetimindeki merkez hedef alındı. Bina, önündeki iki araçla birlikte ateşe verildi.

Hindistan'da Yüksek Mahkeme geçtiğimiz ay aldığı karar ile tarihi Sabrimala tapınağının kapılarını kadınlara açmıştı. Ancak, tapınağa girmek için harekete geçen kadınlar geçtiğimiz hafta erkeklerin engeli ile karşı karşıya kalmıştı. Olayla ilgili polis 2 binden fazla kişiyi gözaltına aldığını duyurmuştu. Bu kişilerden bin 500'ünün kefaletle serbest bırakıldığı açıklandı.

Mahkemeden tapınağa giriş izni

Tarihi tapınağa 10 ile 50 yaş aralığındaki kız çocuklarının ve kadınların girmesi,1972'de yasa ile engellenmişti. Hindistan'daki Yüksek Mahkeme, 28 Eylül'de aldığı kararla üreme çağındaki kadınların tapınağa girmesine izin verdi. Ancak eylemciler, kararın gözden geçirilmesi için imza toplayarak mahkeme başvurdu. Mahkemenin 13 Kasım'da başvuruyu gündemine alması bekleniyor.

Hindu geleneğinde adet gören kadınların "kirli" olduklarına inanılıyor. Bu nedenle kadınların bazı tapınaklara girmesine izin verilmiyor. İki yıl önce başlatılan eylemler sonucu kadınların, Maharashtra eyaletindeki Shani Shingnapur tapınağına girmesine yönelik yasak kaldırılmıştı.

DW,AP/ÖA,SÖ

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERDuş sonrası 'sıfır makyaj' pozuDuş sonrası 'sıfır makyaj' pozu
Dört ülkeden İstanbul'da Suriye mesaisiDört ülkeden İstanbul'da Suriye mesaisi
AKP'de yerel seçimler için hangi adayların ismi konuşuluyor?AKP'de yerel seçimler için hangi adayların ismi konuşuluyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Tunceli'de 2 askerin donarak şehit olduğu bölgenin görüntüleri ortaya çıktı!

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Erdoğan'dan AK Partililere şok uyarı! 'Müdahale etmekten bıktım'

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Pamukkale Turizm konkordato istedi!

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

Hem gönlünü hem de parasını kaptırdı! Sonrası rezalet

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

'Bahçeli'den zılgıtı yediler'

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Donarak şehit olan iki asker için valilik soruşturma başlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de sinagoga silahlı saldırı: 8 ölü

ABD'de sinagoga silahlı saldırı: 8 ölü

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Dünyanın konuştuğu fotoğrafın ardından Yosemite'de korkunç son

Washington Post Editörü Attiah: Türkiye inanılmaz güzel bir iş çıkardı!

Washington Post Editörü Attiah: Türkiye inanılmaz güzel bir iş çıkardı!

İsrail savaş uçakları ve helikopterleri Gazze'yi vuruyor

İsrail savaş uçakları ve helikopterleri Gazze'yi vuruyor

Merkel'den Suudi Arabistan'a rest: Artık silah göndermeyeceğiz

Merkel'den Suudi Arabistan'a rest: Artık silah göndermeyeceğiz

Çekya Başkanı'ndan hadsiz şaka! Bunu ilk kez yapmıyor

Çekya Başkanı'ndan hadsiz şaka! Bunu ilk kez yapmıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.