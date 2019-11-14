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Hindistan'da kadınların Sabarimala Tapınağı'na girmesi kararı gözden geçirilecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 13:50 | Son Güncelleme

Hindistan'da kadınların Sabarimala Tapınağı'na girmesi kararı gözden geçirilecek

Hindistan Yüksek Mahkemesinin, 2018'de kadınların Sabarimala Tapınağı'na girmesinde yaş sınırlamasını kaldırılması kararını gözden geçirmek için 7 hakimden oluşacak bir heyet kurulmasına karar verdiği bildirildi.

Hindustantimes'ın haberine göre, Hindistan Yüksek Mahkemesi Başyargıcı Ranjan Gogoi liderliğindeki 5 hakimden oluşan heyet, kararı oy çokluğuyla aldı.

Oluşturulacak hakimler heyetinin, kadınların camiye ve toplumun onayı olmayan evlilikler yapan Parsi (İran'dan Hindistan'a göç eden Mecusiler) kadınların ateş tapınağına girişi konularını da görüşeceği belirtildi.

Halihazırda kadınların tapınağa girişinde bir engel bulunmazken, bugünkü kararın ardından Başrahip Rajeevaru Kandarau, "Tanrı milyonlarca inananın duasını duydu." ifadesini kullandı.

Hindistan Yüksek Mahkemesi, geçen yıl 1991'de sadece 10 yaşından küçük kız çocuklarının ve 50 yaşından büyük kadınların Sabarimala Tapınağı'na girmesi yönündeki kararı bozarak kadınlara karşı her türlü ayrımcılığın, dini bile olsa anayasaya aykırı olduğuna hükmetmiş ve her yaştan kadının tapınağa girmesine izin vermişti.

Kararın ardından, Kerala eyaletinde bulunan tapınağın dışında 50 bin kişiye ulaşan büyük protesto gösterileri yapılmıştı.

Sabarimala Tapınağı, dünyanın en büyük ikinci mevsimlik hac merkezi olarak kabul ediliyor. Tapınağın koruyucusu Travancore Devaswom Kurulu'na göre, yıllık hacı sayısı 30-40 milyona ulaşıyor.

Kadınların tapınağa girişinin protesto edildiği geçen yıl hacı sayısında yüzde 50 düşüş yaşandığı kaydediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan Sabarimala Tapınağı

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