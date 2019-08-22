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Hindistan'da kamyonun çarptığı filler telef oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 15:38 | Son Güncelleme

Hindistan'da kamyonun çarptığı filler telef oldu

Hindistan'ın Odisha (Orissa) eyaletinde demir cevheri yüklü bir kamyonun çarptığı 3 fil telef oldu.

NDTV kanalının haberine göre, Ghatagaon Ormanı yetkilisi Ashok Kumar Nayak, yerel saatle 03.00 sularında, Keonjhar bölgesinde bir otoyolda seyreden kamyonun yoldan geçmekte olan fillere çarptığını belirtti.

Nayak, "Yaşı 16 civarında olan bir dişi fil ile bir yaşındaki yavrusu olay yerinde, ağır yaralanan diğer dişi fil ise tedavi sırasında öldü." dedi.

Nayak, telef olan fillere otopsi yapılacağını ifade etti.

Kazanın ardından kamyona el konulduğunu belirten Nayak, şoförün kamyonu terk ederek olay yerinden kaçtığını ancak muavininin gözaltına alındığını bildirdi.

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fil Hindistan

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