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Hindistan’da kanalizasyon faciasının ardından otel sahibi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.06.2019 10:36 | Son Güncelleme

Hindistan’da bir otelin kanalizasyonunu temizlemeye çalışan 7 kişinin zehirli gazlar nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından otel sahibi gözaltına alındı.Hindistan’ın Gucarat eyaletinin Vadodara bölgesinde Cuma gecesi bir otelin 4 temizlik işçisi ve diğer 3 çalışan kanalizasyon temizlemeye çalışan arkadaşlarını kurtarmak için gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.İtfaiyeci Nikunj Azad olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Önce bir işçi foseptik tankına girdi.

Hindistan’da bir otelin kanalizasyonunu temizlemeye çalışan 7 kişinin zehirli gazlar nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından otel sahibi gözaltına alındı.
Hindistan’ın Gucarat eyaletinin Vadodara bölgesinde Cuma gecesi bir otelin 4 temizlik işçisi ve diğer 3 çalışan kanalizasyon temizlemeye çalışan arkadaşlarını kurtarmak için gaz zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.
İtfaiyeci Nikunj Azad olaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Önce bir işçi foseptik tankına girdi. Ancak dışarı çıkmayıp çağrılara yanıt vermeyince, diğer 3 temizlik işçisi daha ona yardım etmek için içeri girdi. Bir süre sonra 4 işçiden haber alınamamasının ardından, 3 otel çalışanı tanka girdi. 7 çalışan bu şekilde hayatını kaybetti” dedi.
Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, çalışanların zehirli gaz soludukları için hayatını kaybettiği ifade edildi.
Polis tarafından yapılan açıklamada, otel sahibinin ihmalkarlık nedeniyle gözaltına alındığı belirtildi.

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