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Hindistan'da kasırga felaketi: 33 ölü

18.11.2018 16:04 | Son Güncelleme

Hindistan'ı etkisi altına alan Gaja kasırgası sonucu 33 kişi öldü, 180 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Hindistan'da kasırga felaketi: 33 ölü

Hindistan'ın doğusunda kasırga ve yoğun yağış nedeniyle en az 33 kişi hayatını kaybetti. Doğal afet nedeniyle 180 bin kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Hızı saatte 120 kilometreyi bulan Gaja kasırgası, Tamil Nadu eyaletinin sahil kesimlerini vurdu. Afet yönetim ofisinden yapılan açıklamada 11'i kadın ikisi çocuk olmak üzere toplam 33 kişinin kasırga sonucu öldüğü açıklandı. Evlerini terk etmek zorunda kalan 180 bin kişinin ise kurulan 350 kampa yerleştirildiği belirtiliyor.

Eyaletin başbakanı Edappadi Palaniswami kurban yakınlarına 14 bin dolar ödeneceğini söyledi. Palaniswami, ölümlerin çoğunun sel baskını, ev çökmesi ve elektrik akımına kapılma sonucu gerçekleştiğini açıkladı.

Afet bölgesindeki arama kurtarma çalışmaları ise devam ediyor. Donanmadan iki gemi ve bir helikopterin operasyona destek verdiği belirtiliyor.

Gaja, Hindistan kıyılarına son dönemde vuran ikinci kasırga oldu. Titli Kasırgası Ekim ayında Odisha eyaletinde iki kişinin ölümüne neden olmuştu.

Nisan ve Aralık ayları arasında Hindistan, düzenli olarak şiddetli fırtınaya teslim oluyor. Geçtiğimiz yıl bölgeyi etkisi altına alan Ockhi kasırgası sonucu 250 kişi hayatını kaybetmişti.

AFP/ÖA,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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