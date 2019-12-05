Hindistan’da katliam gibi kaza: 15 ölü, 30 yaralı

Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletinde otobüs ve kamyonun çarpışması sonucu en az 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

Hindistan’ın Madya Pradeş eyaletinde otobüs ve kamyonun çarpıştı. Polis feci kaza sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü belirtilirken 10’unun durumunun ağır olduğu aktarıldı. Yaralılardan biri, yolcu otobüsünde 45’ten fazla kişi olduğunu ve şoförün hızla giderken otobüsün kontrolünü kaybederek kamyona çarptığını belirtti.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

