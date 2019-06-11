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Hindistan'da kaybolan askeri uçağın mürettebatının akıbeti bilinmiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 15:03 | Son Güncelleme

9 gün sonra enkazı bulunan Hindistan Hava Kuvvetlerine ait AN-32 tipi askeri nakliye uçağının 13 mürettebatıyla ilgili bilgiye henüz ulaşılamadı

GAUHATI (AA) - Hindistan'da 9 gün önce kaybolan askeri nakliye uçağının enkazının tespit edildiği ancak uçaktaki 13 kişilik mürettebatın akıbetiyle ilgili bilgiye henüz ulaşılamadığı bildirildi.

Hindistan Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, 9 gün önce ülkenin Çin sınırına yakın bir bölgede kaybolan AN-32 tipi askeri nakliye uçağının enkazının yerinin tespit edildiği fakat mürettebata henüz ulaşılamadığı kaydedildi.

Açıklamada, enkazın bir helikopter tarafından yaklaşık 3 bin 600 metre yükseklikte bulunduğu belirtildi.

Yerel yöneticilerden Mito Dirchi, bir arama kurtarma ekibinin ülkenin kuzey doğusundaki Arunachal Pradesh eyaletinin dağlık ve engebeli koşullara sahip Shi Yomi bölgesindeki enkaza ulaşmak için yola çıktığını söyledi.

Hindistan Hava Kuvvetlerine ait AN-32 tipi askeri nakliye uçağı 3 Haziran pazartesi günü Assam eyaletine bağlı Jorhat bölgesindeki havaalanından kalkarak Arunaçal Pradeş eyaletindeki Meçhuka bölgesindeki askeri havaalanına hareket etmiş sonrasına kaybolduğu belirtilmişti.

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