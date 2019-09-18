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Hindistan'da kayıp fil "Laxmi" bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 13:49 | Son Güncelleme

Hindistan'da kayıp fil "Laxmi" bulundu

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de iki aydan fazla süredir kayıp olan fil "Laxmi" bulundu.

Hindistan basınında çıkan haberlere göre, Delhi orman dairesi yetkilileri, bakıcısı tarafından saklanan filin bulunması için yürütülen arama çalışmaları sonunda Laxmi'nin yerinin tespit edildiğini belirtti.

Polis, orman yetkililerinin aldığı ihbar üzerine düzenlenen operasyonunda filin ve bakıcısının Chilla köyü yakınlarındaki Yamuna Khadar bölgesinde bulunduğunu kaydetti.

Filin, Yamuna nehri civarındaki otlak alanda saklandığı bilgisi paylaşıldı.

Orman dairesinin, sahibinin filin bakımını gereğince sağlayamadığı gerekçesiyle file el konulması kararı alması üzerine, 6 Temmuz'da fil ile ortadan kaybolan bakıcının da polis tarafından gözaltına alındığı bildirildi.

47 yaşındaki dişi filin bir rehabilitasyon merkezine gönderileceği ifade edildi.

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Anahtar Kelimeler:
fil Laxmi

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