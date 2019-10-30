Hindistan'da "Keşmir ziyareti" tartışması

Hindistan'da politikacıların Cammu Keşmir'e girmesine müsaade edilmezken Avrupa Parlamentosu (AP) üyelerinin bölgeye girişlerine izin verilmesi tartışmaya yol açtı.

Yerel basındaki haberlere göre, Cammu Keşmir'i ziyaret etmesi için 24 AP milletvekiline Hindistan Halk Partisi (BJP) yönetimince verilen izin, muhalefet partileri ve liderlerinin tepkisine sebep oldu.

Eski INC lideri Rahul Gandi, yaptığı açıklamada, Avrupalı vekillerin rehber eşliğinde Cammu Keşmir'i ziyaret ettiğini vurgulayarak, "Hindistanlı parlamenterler yasaklandı ve girişleri reddedildi. Burada çok yanlış bir şey var." ifadelerini kullandı.

INC, hükümetin bu adımını "milli utanç" olarak nitelerken, Ulusal Konferans (NC) ise olayı "halkla ilişkiler çalışması" olarak değerlendirdi.

Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği Başkanı (AIMIM) ve Haydarabad Milletvekili Asaduddin Owaisi, Nazi ideolojisine inanan ve kendilerine gururla faşist diyen AP vekillerinin bölgeye girişlerine izin verilmesine tepki göstererek, "Hükümet Vadi'ye (Cammu Keşmir’e) hangi mesajı göndermek istiyor?" dedi.