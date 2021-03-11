Hindistan’da kimya fabrikasında dev yangın

Hindistan’ın Thane kentindeki bir kimya fabrikasında geniş çaplı yangın çıktı. Fabrikadan yoğun duman yükselirken, itfaiye ekibi yangını söndürebilmek için yoğun çaba harcıyor.

Hindistan’ın Maharashtra eyaletine bağlı Thane kentinde kimyasal maddelerin üretildiği bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Şu ana kadar ölü ya da yaralı olmazken, fabrikadan yükselen yoğun dumanlar gökyüzünü kapladı. İtfaiye erlerinin alevleri kontrol altına alabilmek için yoğun çaba harcadığı, yangının çıkış nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı.

Öte yandan, Hindistan’da Mayıs 2020’den beri meydana gelen 60’tan fazla endüstriyel kazada en az 100 işçinin hayatını kaybettiği, 150’den fazla kişinin de yaralandığı açıklandı.

