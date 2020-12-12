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Hindistan’da kimya fabrikasında patlama: 11 yaralı

12.12.2020 14:54 | Son Güncelleme:
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Hindistan’ın Haydarabad kentinde bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı.Hindistan’ın Telangana eyaletinin Haydarabad kentindeki Bolarum bölgesinde bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi.

Hindistan’ın Haydarabad kentinde bir kimya fabrikasında meydana gelen patlamada 11 kişi yaralandı.
Hindistan’ın Telangana eyaletinin Haydarabad kentindeki Bolarum bölgesinde bir kimya fabrikasında patlama meydana geldi. Yerel kaynaklar, patlamada 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, patlamanın ardından çıkan yangını söndürmek için olay yerine 3 itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye Görevlisi V Srinivas, “Fabrikada kimyasal madde nedeniyle patlama oldu ve yangın çıktı. Yangının fazla alana yayılmasını önlemek için elimizden gelenin yapıyoruz ”ifadesini kullandı. Kurtarma ekipleri fabrikada kaç çalışan olduğunu araştırıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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