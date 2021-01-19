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Hindistan'da kontrolden çıkan kamyon, kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 15 ölü

19.01.2021 11:47 | Son Güncelleme:
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Hindistan'da kontrolden çıkan kamyon, kaldırımda uyuyan işçileri ezdi: 15 ölü

Hindistan'ın batısındaki Gujarat eyaletinde karşı yönden gelen bir traktöre çarparak kontrolden çıkan bir kamyon kaldırımda uyuyan göçmen işçileri ezdi.

Surat kentinde sabahın ilk saatlerinde meydana gelen kazada en az 15 işçi hayatını kaybederken altı kişi de yaralandı.

Rajastan eyaletinden gelen ve bölgeki bir inşaatta çalışan işçilerden 13'ü olay yerinde, ikisi de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Rajastan eyalet hükümeti, ölen işçilerin yakınlarına yaklaşık 2.700'er dolar tazminat ödeneceği açıklandı.

BAŞBAKAN MODİ: TRAJİK BİR OLAY

Yetkililer, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını, yaralıların Surat'taki bir hastanede tedavi altına alındığını söyledi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi, kazayı trajik bir olay diye niteledi.

Ülkede sokaklarda uyuyan işçiler zaman zaman bu tür kazalarda yaşamlarını yitiriyor.

Geçen yıl, Maharaştra eyaletinde karantina önlemleri başladıktan sonra memleketlerine dönmeye çalışan göçmen işçilerden 16'sı rayların üzerinde uyuyakalmış ve bir yük treninin altında kalarak can vermişti.

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