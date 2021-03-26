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  4. Hindistan’da korona hastalarının kaldığı hastanede yangın: 10 ölü

Hindistan’da korona hastalarının kaldığı hastanede yangın: 10 ölü

26.03.2021 12:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da korona virüs hastalarının tedavi edildiği bir alışveriş merkezinin üçüncü katında bulunan hastanede çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti.Hindistan’da Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai şehrinde korona virüs hastalarının tedavi edildiği bir alışveriş merkezinin üçüncü katında bulunan hastanede yangın çıktı.

Hindistan’da korona virüs hastalarının tedavi edildiği bir alışveriş merkezinin üçüncü katında bulunan hastanede çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan’da Maharashtra eyaletinin başkenti Mumbai şehrinde korona virüs hastalarının tedavi edildiği bir alışveriş merkezinin üçüncü katında bulunan hastanede yangın çıktı. İtfaiye konuya ilişkin açıklamasında, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 70’den fazla kişinin de yaralandığını kaydetti. Mumbai şehri Emniyet Müdür Yardımcısı Prashant Kadam, kısa sürede hastaneyi saran yangını söndürmek üzere 22 itfaiye aracının bölgeye sevk edildiğini açıkladı. Yangının ardından tahliye işlemleri başlatılırken, yangına ilişkin soruşturma başlatıldı.

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