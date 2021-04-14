Hindistan'da korona patlaması

Ülkede hükümetin kitlesel seçim mitinglerine izin verirken bazı bölgelerde kısıtlamalara gitmesi ise eleştiriliyor.Koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da Kumb Mela Bayramı nedeniyle yüz binlerce insanın Ganj Nehri'nde yıkanmak için Haridvar kentinde bir araya gelmesi enfeksiyon sayılarının daha da yükseleceği yönündeki endişeleri arttırıyor. Ganj Nehri'nde yıkanarak günahlarından arınacaklarına inanan Hinduların çoğu maske de takmıyor.

Nisan ayı başına kadar günde ortalama 10 bin civarında seyreden vaka sayıları son günlerde tırmanışa geçti. Resmi verilere göre son 24 saatte 184 bin 372 vakayla yeni bir rekor kırılırken toplam vaka sayısı 13 milyon 900 bin oldu. Son 24 saatte bin 27 kişi hayatını kaybetti, ülkede koronavirüsten ölenlerin toplam sayısı 172 bin 85'e yükseldi.

ABD'den sonra korona pandemisinden en çok etkilenen ikinci ülke konumundaki 1,3 milyar nüfuslu Hindistan'da Nisan ayı başından bu yana bir milyondan fazla kişiye koronavirüs bulaştı.