Hindistan'da koronavirüs kadınların kürtaj olanaklarına ulaşmasında zorluk yaratıyor

Hindistan'da koronavirüs yüzünden ilan edilen sokağa çıkma yasakları kadınların kürtaja ulaşmasında zorluk yaratıyor.

Dünyadaki en sıkı koronavirüs önlemlerini uygulayan ülkede, hastanelere sadece gerekli ameliyatları gerçekleştirmeleri emri verildi.

Her ne kadar doğum kontrolü ve kürtaj gerekli sağlık hizmetleri arasında sayılsa da, kadınların bu dönemde cinsel sağlıkları ve üreme sağlığı ile ilgili hizmetlere erişiminde zorluk yaşadığı aktarılıyor.

Hindistan'da ilaçla kürtaj uygulaması yasal olsa da, bu süreçte bu ilaçlara ulaşamayan çoğu kadın tıbbi müdahale geçirmek zorunda kalıyor.

Yapılan bir araştırmaya göre 1,85 milyon kürtaj, koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştirilemeyecek. Hindistan'da her yıl 15,6 milyon kürtaj yapıldığı tahmin ediliyor.

Kürtaja erişimi olmayan kadınların güvenli olmayan yöntemleri seçmesinden endişe ediliyor.

Evden çalışma etkili oldu

Üreme Sağlığı ve cinsel sağlık ile ilgili hizmet veren bir kurum olan Hidden Pockets'ın başındaki Jasmine Lovely George, "Ne zaman başımıza bir felaket gelse, kimse üreme sağlığı ve cinsel sağlık ile ilgili konuşmuyor" tespitinde bulunuyor.