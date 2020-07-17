Hindistan'da koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu geçti

Son 24 saat içinde 35 bin kişinin daha koronavirüs olduğu tespit edilen Hindistan'da vaka sayısı 1 milyonu geçti.

Hindistan vaka sayısı bakımından ABD ve Brezilya'dan sonra üçüncü sırada geliyor. Her üç ülkede de artık vaka sayıları milyonun üzerinde.

Vaka sayısı 1 milyonu aşan Hindistan'da şu anda halen hasta olanların sayısı bunun üçte biri civarında.

İyileşme oranının yüksek, ölüm oranının ise düşük olduğu bildiriliyor.

Fakat yine de rakamlar yüksek ve koronavirüsten ölenlerin sayısı 25 bin 602 ile dünyada 8. sırada.

Hindistan'daki günlük vaka sayıları son haftalarda rekor düzeylere yakın artış gösteriyor.

Bu ayın başlarında vaka sayısı bakımından dünya sıralamasında Rusya'nın yerini alarak üçüncü sıraya yükselmişti.

Başlangıçta salgın yavaş ilerledi

Hindistan ilk vakasını ocak ayının sonunda tespit etti ama bir süre salgın yavaş ilerledi.

Uzmanlar hükümetin erkenden açıkladığı, uluslararası uçak seferlerinin durdurulması ve iki ay devam eden sıkı sokağa çıkma önlemleri gibi bazı adımların etkili olduğunu düşünüyor.

Fakat sınırlamaların insani ve ekonomik faturası yıkıcı oldu ve Hindistan haziran ayında önlemleri gevşetip test sayısını artırdığında vaka sayıları da tırmanışa geçti.