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  4. Hindistan'daki bu görüntüler yürek dağladı!

Hindistan'daki bu görüntüler yürek dağladı!

03.05.2021 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da koronavirüse yakalanan annesini hastaneye götüren bir kadın, oksijen sağlanamayınca annesine suni teneffüs ile müdahale etti. Hastanede verilen yaşam mücadelesi an be an kameraya yansıdı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsü salgınında merkez üssü haline gelen Hindistan'da tablo ağırlaşıyor. 19 milyon vakanın görüldüğü ülkede, can pazarı yaşanıyor.

Ülkenin Uttar Pradeş eyaletindeki Bahraich kentinde koronavirüse yakalanan annesini hastaneye götüren bir kadın, oksijen maskesi bulamayınca annesine suni teneffüs ile müdahale etti.

Hindistan'da Kovid-19'a karşı verilen yaşam mücadelesi kamerada

O anlar, ülkede koronavirüsün yarattığı sağlık krizini gözler önüne serdi.

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından birçok kişi ülkenin sağlık sisteminin virüsle baş edemediği ve yetersiz kaldığı konusunda eleştiride bulundu.

Kızının suni teneffüs uygulayarak hayatta tutmaya çalıştığı annenin sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.


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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan

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