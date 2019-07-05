Hindistan'da leopar saldırısı: 1 ölü

Hindistan’ın Uttarakhand eyaletinde leoparın saldırısına uğrayan bir kişi öldü.

"Press Trust of India" haber ajansında yer alan haberde, eyaletin dağlık Pauri bölgesinde yarısı yenmiş bir erkek cesedinin bulunduğu belirtildi.

Pauri’de istasyon görevlisi olarak çalışan Ajay Kumar tarafından dün akşam saatlerinde bulunan erkek cesedinin, bölgedeki bir otelde çalışan Manoj Kumar’a ait olduğu açıklandı.

Manoj Kumar’ın vücudundaki izlerden hareketle bir leopar tarafından öldürüldüğü belirlenirken, aynı bölgede daha önce de iki kişinin leopar saldırısı sonucu yaralandığı kaydedildi.

Yetkililerin leoparı yakalayabilmek için tuzak hazırladığı ve yerel halktan tedbirli olmalarını istediği belirtildi.

Hindistan’ın Gujerat, Himachal Pradesh, Maharashtra ve Uttarakhand eyaletlerinde çok sayıda kişi vahşi hayvan saldırıları sonucu hayatını kaybediyor.

