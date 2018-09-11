Hindistan'da Yüksek Mahkeme "insan yiyen" lakabı verilen bir dişi kaplanın öldürülmesinin engellenmesi yönündeki temyiz başvurusunu reddetti.
BBC'nin haberine göre mahkeme, Maharaştra eyaletinde 5 kişinin ölümüne neden olduğu belirtilen kaplanın yakalanamaması halinde vurulmasına müdahale edilmeyeceğini açıkladı.
Orman Müdürlüğü yetkilisi Pradip Rahurkar, yetkililerin öncelikle "T1" olarak bilinen kaplanın yakalanması ve sakinleştirilmesi için çaba göstereceğini söyledi.
Rahurkar, “Bu konuda başarısız olunursa daha fazla can kaybının önüne geçmek için hayvana ateş edilmesi gerekecektir." dedi.
Kaplanın en son Yavatmal bölgesinde görüldüğü bildirildi.
Yetkililer aynı zamanda, kaplanın iki yavrusunu ve aynı bölgede tespit edilen T2 adlı bir erkek kaplanı da sakinleştirmeye çalışacaklarını ifade etti.
Yetkililer, kaplanın 5 kişiyi öldürdüğünü belirtiyor. Aktivistler ise söz konusu ölümlerden hayvanın sorumlu olup olmadığını sorguluyor ve yetkililerin hayvanı canlı yakalamak için "gerekli uzmanlığa" sahip olmadığını iddia ediyor.
Hindistan, dünyadaki kaplanların yüzde 60'ına ev sahipliği yapıyor.
Hızlı ormansızlaşma nedeniyle kaplanlar genellikle yaşam alanlarına yakın yerlerde yaşayan köylülere saldırıyor.
Maharaştra'da bir mahkeme, geçen yıl, aktivistlerin hayvanın sakinleştirilmesi ve başka bir yere taşınması konusundaki ısrarına rağmen 4 kişiyi öldürmekle sorumlu tutulan kaplanı ateş ederek öldürme kararını onaylamıştı.
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