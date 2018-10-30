Hindistan'da Maocu isyancıların saldırıları

PATNA (AA) - Hindistan'da Maocu isyancıların güvenlik güçlerini hedef aldığı saldırıda, devlete bağlı televizyon kanalında çalışan bir kameraman ve 2 polis öldü.

Polis memuru P. Sunder Raj, Çatisgarh eyaletinde Maocu isyancıların kurduğu pusuda bir kameraman ve 2 polisin yaşamını yitirdiğini belirtti.

Saldırıda 2 polisin ve bir gazetecinin de yaralandığı kaydedildi.

Emniyet yetkilisi D.M. Awasthi, yaklaşan eyalet seçimleri öncesi haber yapmak için bölgeye giden ekipteki kameramanın, pusuya düşürülen polislerden birinin motosikletinin arkasına bindiği sırada saldırının hedefi olduğunu söyledi.

Maocu isyancıların, cumartesi günü, Çatisgarh eyaletinin Bijapur bölgesinde, güvenlik güçlerine ait araca saldırı düzenlemesi sonucu araçtaki 4 güvenlik görevlisi ölmüş, 2 güvenlik görevlisi yaralanmıştı.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, Hindistan'da 1967'den bu yana birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

