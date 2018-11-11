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Hindistan'da Maocu isyancıların saldırıları

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 17:18 | Son Güncelleme

Ülkede yerel seçimlerin yapılacağı Çatisgarh eyaletinde, Maocu isyancıların güvenlik güçlerini hedef aldığı saldırıda bir güvenlik yetkilisi öldü

Hindistan'da yarın yerel seçimlerin yapılacağı Çatisgarh eyaletinde, Maocu isyancıların güvenlik güçlerini hedef aldığı saldırılarda, bir Sınır Güvenlik Gücü yetkilisi hayatını kaybetti.

"Hindustan Times"ın haberine göre polis, Kattakal ve Gome köyleri arasındaki Kanker bölgesinde, Maocu isyancılar tarafından sabah devriye gezen Sınır Güvenlik Güçlerini hedef alan saldırı düzenlendi.

Saldırıda, 6 el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Sınır Güvenlik Gücü yetkilisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Polis, patlamaların ardından bölgede operasyon başlattı.

Diğer yandan, eyaletin Bijapur bölgesinde emniyet güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan silahlı çatışmada da bir isyancının etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Halkı seçimleri boykot etmeye çağıran Maocular, son 15 günde eyaletin çeşitli bölgelerinde birçok saldırı gerçekleştirdi.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor. Maocu isyancılar, kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Çatisgarh eyaleti Hindistan Maocu isyancılar

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