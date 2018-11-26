HABER

Hindistan'da Maocu isyancılarla çatışma

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2018 15:45 | Son Güncelleme

Çatisgarh'ta güvenlik güçleriyle Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada 2 asker ve 9 isyancı öldü

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde güvenlik güçleriyle Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada 2 asker ve 9 isyancı hayatını kaybetti.

Hindistan basınında yer alan habere göre, Çatisgarh'ın Sukma bölgesinde yer alan Saklar köyünde Maocu isyancılarla askerler arasında çatışma çıktı.

Polis yetkilileri, çıkan çatışmada 2 askerin ve 9 Maocu isyancının öldüğünü bildirdi.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor. Maocu isyancılar, kabile halklarının ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

PARTNERÜnlü model ve sevgilisi plajda sınırları zorladılarÜnlü model ve sevgilisi plajda sınırları zorladılar
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile bir araya geldi- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri ile bir araya geldi
Apollon Tapınağı'nı su bastıApollon Tapınağı'nı su bastı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çatışma Hindistan Maocu

En Çok Okunan Haberler

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Olay! Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı boşanıyor!

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Son dakika! Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm hizmetleri tek platformda birleştirildi

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Kadir Mısıroğlu'ndan tepki çeken Atatürk açıklaması: Zannettiğiniz kadar büyük biri değil

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Süleyman Soylu ile ilgili gündemi sallayacak iddia!

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma sebebi Çağatay Ulusoy mu?

Acun Ilıcalı ve Şeyma Subaşı'nın boşanma sebebi Çağatay Ulusoy mu?

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Son dakika! İstanbul Sancaktepe'de helikopter düştü! Şehit askerler var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

Sulama kanalına düşen köpek 2 gün sonra kurtarıldı

Çeçen lider Kadirov'dan İsmailağa cemaatine ziyaret

Çeçen lider Kadirov'dan İsmailağa cemaatine ziyaret

Osman Kavala'nın kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı'ndan flaş açıklama

Osman Kavala'nın kurucusu olduğu Açık Toplum Vakfı'ndan flaş açıklama

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Öğrenciler Bakan'ın yanına yaklaşıp öyle bir istekte bulundu ki!

Siz bu tuzağa düşmeyin! Hasta numarası yapıp böyle kandırdılar

Siz bu tuzağa düşmeyin! Hasta numarası yapıp böyle kandırdılar

Cıbıltepe'de sezonun ilk kayağı

Cıbıltepe'de sezonun ilk kayağı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.