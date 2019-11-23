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Hindistan'da Maocu isyancılarla çıkan çatışmada 4 polis öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 17:47 | Son Güncelleme

Hindistan'da Maocu isyancılarla çıkan çatışmada 4 polis öldü

Hindistan'ın Jaharkand eyaletinde güvenlik görevlileriyle Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmada, 4 polis memuru hayatını kaybetti.

Hint haber ajansı Press Trust of India'da (PTI) yer alan habere göre, eyaletin Latehar bölgesinde, Maocu isyancılar tarafından devriyedeki bir polis aracına ateş açıldı.

Çıkan çatışmada biri müfettiş yardımcısı 4 polis yaşamını yitirdi.

Jaharkand Eyaleti Başbakanı Raghubar Das, saldırıyı kınadığını belirterek, hayatını kaybeden güvenlik görevlilerinin ailelerine başsağlığı diledi.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

Maocu isyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda, 1999'dan itibaren 8 bini sivil 14 bin kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
çatışma Hindistan Maocu isyancılar

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