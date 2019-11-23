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Hindistan'da Maocu isyancılarla güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 20:49 | Son Güncelleme

Çatisgarh eyaletinde 3 isyancı öldürüldü

Hindistan'ın Çatisgarh eyaletinde, güvenlik güçleriyle Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda 3 isyancı öldü.

Hint haber ajansı Press Trust of India'daki (PTI) habere göre, eyaletin Sukma bölgesinde iki farklı yerde güvenlik görevlileriyle Maocu isyancılar arasında çatışma çıktı.

Çıkan çatışmada Minpa köyü yakınında 2, Muler köyü civarındaysa bir isyancı öldü.

Jaharkand eyaletinde bugün, Maocu isyancılar tarafından devriyedeki bir polis aracına ateş açılması sonucu 4 polis yaşamını yitirmişti.

Çin'in devrimci lideri Mao Zedong'dan ilham alan Maocu isyancılar, 1967'den bu yana Hindistan'ın kuzeyi, doğusu ve merkezindeki birçok eyalette silahlı eylemler düzenliyor.

Maocu isyancılar, kabile ve yoksulların daha geniş haklara sahip olması için çatıştıklarını ileri sürüyor.

Güney Asya Terörizm Portalı verilerine göre, güvenlik güçleri ile Maocu isyancılar arasında çıkan çatışmalarda, 1999'dan itibaren 8 bini sivil 14 bin kişi hayatını kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
çatışma Hindistan Maocu isyancılar

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