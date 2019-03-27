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Hindistan'da maytap deposunda patlama: 7 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 19:34 | Son Güncelleme

Hindistan'da maytap deposunda patlama: 7 ölü

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde havai fişek, çatapat ve maytap türü ürünlerin üretildiği lisanslı özel bir fabrikanın deposunda çıkan yangının ardından meydana gelen patlamada 7 işçi yaşamını yitirdi.

Hindustan Times'ın haberine göre, Thiruvarur bölgesine bağlı Mannargudi kasabasındaki fabrikanın deposunda maytapların ateş alması sonucu çıkan patlamada en az 7 işçi hayatını kaybetti.

Bölge yetkililerinden T. Anand, maytap deposundaki yangının, yerel saatle 09.20'de işçilerin mesaide oldukları esnada meydana geldiğini ve bu sırada fabrikada maytap üretimi ve paketlenmesi gibi görevlerden sorumlu 18'i kadın yaklaşık 50 işçi bulunduğunu belirtti.

Emniyet görevlisi, işleriyle meşgul oldukları için başlangıçta yangının çıktığını fark etmeyen işçilerin, daha sonra fabrikadan dışarı kaçtığını ancak maytapların saniyeler içinde patladığını ifade etti.

Yetkililer, olayda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğünü, yaralanan 10 kişinin durumunun ise ağır olduğunu bildirdi.

Patlamanın etkisiyle bazı kişilerin uzuvlarını kaybettiği kaydedildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan emniyet görevlileri, depoda yaklaşık 1 ton maytap bulunduğu bilgisini paylaştı.

Yangın kontrol altına alınana kadar maytapların bir saatten fazla süre patlamaya devam ettiği belirtildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken, polis yetkilileri, fabrikada yakılan sigaranın ateşinin maytapların tutuşmasına neden olabileceği tahminini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
maytap deposu Thiruvarur

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