Hindistan'da maytap imalathanesinde patlama: 8 ölü

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinde bir maytap imalathanesinde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 8 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Hindistan haber kanalı NDTV'nin haberine göre, Badaun bölgesindeki maytap imalathanesinin deposunda patlama oldu.

Patlamanın etkisiyle imalathanenin çatısının uçtuğunu aktaran polis, olayda 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Ölenlerden 2'sinin patlama esnasında işletmenin yakınlarından geçen kişiler olduğu bilgisini paylaşan polis, 7 kişinin olay yerinde, 1 kişinin de kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Olay yerinde kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

