HABER

Hindistan'da milletvekili adayının açıklamaları tartışmalara sebep oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.10.2019 13:31 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Haryana eyaletinde devam eden eyalet seçimlerinde Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin partisi BJP'den yeniden milletvekili adayı olan Bakshish Singh Virk'in, "İstediğiniz kişiye oy verebilirsiniz, oyunuz yalnızca nilüfere gidecek (BJP'nin sembolü)" şeklindeki açıklaması tartışmalara neden oldu - Hindistan Ulusal Kongresinin (INC) eski lideri Rahul Gandi: - "(Bakshish Singh Virk) BJP içerisindeki en dürüst adam"

Hindistan'ın Haryana eyaletinde devam eden eyalet seçimlerinde iktidardaki Hindistan Halk Partisinden (BJP) yeniden milletvekili adayı olan Bakshish Singh Virk'in, "İstediğiniz kişiye oy verebilirsiniz, oyunuz yalnızca nilüfere gidecek (BJP'nin sembolü)." şeklindeki açıklaması tartışmalara sebep oldu.

Hint basınında yer alan haberlere göre, BJP'den yeniden aday olan Bakshish Singh Virk, sosyal medyaya düşen bir görüntüde halka açık olarak yaptığı bir konuşmada, "İstediğiniz kişiye oy verebilirsiniz, oyunuz yalnızca nilüfere gidecek (BJP'nin sembolü). İstediğiniz butona basabilirsiniz, oylar BJP'ye gidecek." şeklinde konuştu.

Virk, oy kullanma makinelerini ayarladıklarını ifade ederek "Kime oy verdiğinizi biz bileceğiz. Bilmeyeceğimizi düşünme. Çünkü Modi Ji (Hindistan Başbakanı Narendra Modi) çok zeki. Manohar Lal (Haryana Eyalet Başbakanı Manohar Lal Khattar) çok zeki." ifadelerini kullandı.

- "BJP'deki en dürüst adam"

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresinin (INC) eski lideri Rahul Gandi, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu açıklamalarından dolayı Bakshish Singh Virk'in, "BJP içerisindeki en dürüst adam" olduğunu belirtti.

INC'nin Haryana'daki adaylarından Shamsher Singh Gogi, seçim komisyonuna yaptığı çağrıda, Virk'in adaylığının iptal edilmesini talep ederken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı milletvekili adayının açıklamalarına tepki gösterdi.

Öte yandan, Virk, görüntülerle oynandığını iddia ederek hakkındaki iddiaları reddetti.

Haryana Seçim Komisyonu Müdürü Anurag Agarwal, konunun araştırıldığını kaydetti.

Duyan şaşkına dönüyor! O kentte ilginç yasakDuyan şaşkına dönüyor! O kentte ilginç yasak
Bakan Soylu: "Göç hadisesi dünyadaki yönsüzlüğün neticesidir"Bakan Soylu: "Göç hadisesi dünyadaki yönsüzlüğün neticesidir"
Cam silen çocuğa sürpriz doğum günü kutlamasıCam silen çocuğa sürpriz doğum günü kutlaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bakshish Singh Virk Haryana Hindistan seçim

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Çavuşoğlu'ndan Suriye'deki çözüme ilişkin flaş açıklama

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Whatsapp ile başladı! Durmuyorlar...

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

Defne Samyeli'den ayrılık sonrası ilk paylaşım!

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

ATV o dizinin fişini çekti! Kasım ayında final yapıyor

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

Yeni uygulama devreye girdi: Savaş kızışıyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'sigara' açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Askeri araca saldırı: 1 şehit, 2 yaralı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

İncirlik Hava Üssü'nde savaş uçağı hareketliliği

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Güvenlik kaynakları: Süre dolunca bölgede kalan teröristler etkisiz hale getirilecek

'Süre dolunca bölgede kalan teröristler etkisiz hale getirilecek'

MSB'den son dakika açıklaması! Teröristlerin tacizleri devam ediyor

MSB'den son dakika açıklaması!

'İhale' krizi büyüyor! Ekrem İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

'İhale' krizi büyüyor! İmamoğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde yeni atamalar

Kritik atamalar! Çok sayıda ismin görev yeri değişti

Çocukları dağa kaçırmak isteyen 8 kişi tutuklandı

Hedeflerinde çocuklar vardı! Evlerinde basıldılar

İçişleri Bakanlığı: 3 ilde düzenlenen operasyonlarda biri gri listede 7 terörist öldürüldü

3 ilde operasyon! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.