Hindistan'da milletvekili adayının açıklamaları tartışmalara sebep oldu

Hindistan'ın Haryana eyaletinde devam eden eyalet seçimlerinde iktidardaki Hindistan Halk Partisinden (BJP) yeniden milletvekili adayı olan Bakshish Singh Virk'in, "İstediğiniz kişiye oy verebilirsiniz, oyunuz yalnızca nilüfere gidecek (BJP'nin sembolü)." şeklindeki açıklaması tartışmalara sebep oldu.

Hint basınında yer alan haberlere göre, BJP'den yeniden aday olan Bakshish Singh Virk, sosyal medyaya düşen bir görüntüde halka açık olarak yaptığı bir konuşmada, "İstediğiniz kişiye oy verebilirsiniz, oyunuz yalnızca nilüfere gidecek (BJP'nin sembolü). İstediğiniz butona basabilirsiniz, oylar BJP'ye gidecek." şeklinde konuştu.

Virk, oy kullanma makinelerini ayarladıklarını ifade ederek "Kime oy verdiğinizi biz bileceğiz. Bilmeyeceğimizi düşünme. Çünkü Modi Ji (Hindistan Başbakanı Narendra Modi) çok zeki. Manohar Lal (Haryana Eyalet Başbakanı Manohar Lal Khattar) çok zeki." ifadelerini kullandı.

- "BJP'deki en dürüst adam"

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresinin (INC) eski lideri Rahul Gandi, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu açıklamalarından dolayı Bakshish Singh Virk'in, "BJP içerisindeki en dürüst adam" olduğunu belirtti.

INC'nin Haryana'daki adaylarından Shamsher Singh Gogi, seçim komisyonuna yaptığı çağrıda, Virk'in adaylığının iptal edilmesini talep ederken, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı milletvekili adayının açıklamalarına tepki gösterdi.

Öte yandan, Virk, görüntülerle oynandığını iddia ederek hakkındaki iddiaları reddetti.

Haryana Seçim Komisyonu Müdürü Anurag Agarwal, konunun araştırıldığını kaydetti.

