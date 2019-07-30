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Hindistan'da milletvekilini tecavüzle suçlayan genç kızın yaralandığı kaza

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 13:57 | Son Güncelleme

Başkentte sokaklara dökülen yüzlerce kişi, iktidar partisinden bir milletvekilini cinsel istismarla suçlayan genç kızın ağır yaralandığı kazayla ilgili soruşturma açılmasını talep etti

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de çok sayıda kişi, iktidar partisi milletvekillerinden Kuldeep Singh Sengar'ı tecavüzle suçlayan genç kızın ağır yaralandığı trafik kazasının araştırılması için gösteri yaptı.

Muhalefet partisi destekçileri ve kadın örgütleri, düzenledikleri protestoda, kuzeydeki Uttar Pradesh eyaletinde bir otoyolda, kızın avukatı ve iki teyzesiyle bulunduğu araca kamyon çarpmasının, milletvekili Sengar'ın takipçileri tarafından tertip edilen bir suikast girişimi olduğunu iddia etti.

Göstericiler, genç kızın iki teyzesinin öldüğü, avukatı ve kendisinin ağır yaralandığı kazanın, Sengar'ın tutuklu yargılandığı davayı zayıflatmayı amaçladığını ileri sürdü.

Dün meydana gelen kaza sonrası kamyonun şoförü ile sahibi gözaltına alınmıştı.

Genç kızın ailesi, polisten Sengar hakkında cinayet soruşturması başlatılmasını talep etmişti.

- Kızın babası şikayetin ardından öldürülmüştü

Halen 19 yaşında olan genç kız, geçen yıl nisan ayında yaptığı şikayet başvurusunda, BJP Milletvekili Sengar'ın Haziran 2017'de iş bulma vaadiyle kendisini evine götürdüğünü ve burada 9 gün boyunca toplu tecavüze uğradığını belirtmişti.

Savcılık iddianamesinde, kız çocuğunun 20 Haziran'da polis tarafından evden alınarak karakola götürüldüğü bilgisi yer almıştı.

Suç duyurusunun ardından Sengar gözaltına alınırken bir grubun saldırısına uğrayan kızın babası hayatını kaybetmişti.

İktidar partisi, milletvekili Sengar'ı korumakla suçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan tecavüz

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