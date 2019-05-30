Hindistan'da Modi ikinci kez başbakanlık yemini etti

YENİ DELHİ/ Hindistan'da, 11 Nisan-19 Mayıs tarihlerinde 7 aşamada yapılan parlamento seçimlerinde birinci çıkan Hindistan Halk Partisinin (BJP) adayı Başbakan Narendra Modi, ikinci defa başbakanlık için yemin etti.

Parlamento seçimlerini kazanan Narendra Modi, başkent Yeni Delhi'de yapılan törende, Devlet Başkanı Ram Nath Kovind'in huzurunda yemin ederek ikinci kez başbakan oldu.

Hindustan Times'ın haberine göre, Devlet Başkanlığı sarayı Rashtrapati Bhawan'da düzenlenen törene, Çoklu Sektörel Teknik ve Ekonomik İşbirliği İçin Bengal Körfezi Girişimi (BIMSTEC) üye ülkeleri Bangladeş, Myanmar, Sri Lanka, Tayland, Nepal ve Bhutan ve ayrıca Mauritius ve Kırgızistan'dan liderler katıldı.

Üst düzey politikacılar ile dini liderlerin de hazır bulunduğu törene, aralarında Bollywood film yıldızlarının da olduğu 6 binden fazla konuk katıldı.

Modi'nin ardından, yeni merkez kabinede bakan olarak yemin edenler arasında BJP Başkanı Amit Shah da yer aldı.

Törende yemin eden bakanların, hangi bakanlıklarda görev yapacağı daha sonra açıklanacak.