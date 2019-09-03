HABER

Hindistan'da muhalefet partisi milletvekili tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 22:56 | Son Güncelleme

Muhalefetteki INC'den Karnataka eyaletinin yasama meclisi üyesi ve eyaletin eski bakanlarından D.K Shivakumar, 15,5 milyon dolar kara para akladığı gerekçesiyle tutuklandı - INC, Shivakumar'ın tutuklanmasını iktidarın, halkın dikkatini başka yöne çekme girişimi olarak niteledi

Hindistan Ulusal Kongresi Partisinden (INC) Milletvekili D.K. Shivakumar'ın, kara para akladığı gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.

Yerel basındaki haberlere göre, son 4 gündür sorgusu devam eden Karnataka eyaletinin Kanakapura seçim bölgesinden Milletvekili Shivakumar, Kara Para Aklamayı Önleme Yasası (PMLA) gereğince tutuklandı.

İsmi açıklanmayan bir yetkili, Shivakumar'ın kara para akladığına ilişkin güçlü deliller olduğunu ve paravan şirketler aracılığıyla yurt dışına yüksek miktarlarda havale işlemleri gerçekleştirdiğini belirtti.

Gelir Vergisi Dairesi, geçen sene Shivakumar hakkında yaklaşık 15,5 milyon dolar kara para akladığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

- "İktidarın intikam politikasının kurbanıyım"

Shivakumar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, " Hindistan Halk Partisinin (BJP) intikam ve kan davası siyasetinin kurbanıyım." ifadesi kullanıldı.

INC de yaptığı açıklamada, milletvekilinin tutuklanmasını, BJP'nin başarısız politikalarının, kötü giden ekonominin üstünü örtme ve halkın dikkatini başka yöne çekme girişimi olarak nitelendirdi.

Ülkedeki muhalefet partilerinin önde gelenlerinden INC'den kıdemli isimlerinin tutuklanması, iktidardaki BJP'nin ülkenin gündemini değiştirme çabası olarak değerlendiriliyor.

Shivakumar, Karnataka eyaletinde uzun yıllar yasama meclisi üyeliği yapmış, eyaletin Sulama ve Tıp Eğitimi ve Enerji gibi bakanlıklarını yürütmüştü.

INC'den eski Maliye Bakanı Palaniappan Chidambaram, hakkındaki yolsuzluk ve rüşvet suçlamaları nedeniyle Merkezi Soruşturma Bürosu (CBI) ekipleri tarafından geçen ay Yeni Delhi'deki konutunda tutuklanmıştı.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Alaşehir'de düzenlenen Üzüm Festivali'nde, renkli anlar yaşandıAlaşehir'de düzenlenen Üzüm Festivali'nde, renkli anlar yaşandı
Rusya’da freni patlayan tır iki aracı ezdi: 1 ölü, 2 yaralıRusya’da freni patlayan tır iki aracı ezdi: 1 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
D.K. Shivakumar Hindistan

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan çok sert mesaj! 'İşletmeleri, işleri ve parası gidecek'

Trump'tan çok sert mesaj! 'İşletmeleri, işleri ve parası gidecek'

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi

Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi

'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız'

'Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız'

Fatih Terim'e kötü haber

Fatih Terim'e kötü haber

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler: Seni pejmürde ederiz!

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Düğün sonrası korkunç olay! Ambulansların ardı arkası kesilmedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Siirt’te akıntıya kapılan kişi boğuldu

Siirt’te akıntıya kapılan kişi boğuldu

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

Üniversiteli Derya'nın üzücü ölümü! Kahreden detay ortaya çıktı

Otomobilden atlayan hamile kadın yaralandı! Eşi gözaltına alındı

Hamile kadın arabadan atladı! Eşinin sözleri 'pes' dedirtti

İBB’den 'sahte mezarlık' açıklaması

İBB’den 'sahte mezarlık' açıklaması

Kaza yapan araçtaki sır perdesi çözüldü!

Kaza yapan araçtaki sır perdesi çözüldü!

Rize'de yaylalara yapı malzemesi ve iş makinelerinin çıkarılması yasaklandı

Rize'deki yaylalarla ilgili flaş karar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.