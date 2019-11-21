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Hindistan'da Müslüman akademisyenin göreve başlatılmaması protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 12:22 | Son Güncelleme

Müslüman öğretim üyesi Firuz Han: - "Hayatım boyunca Sanskritçe öğrendim ve Müslüman olduğumu hiç fark etmedim. Şimdiyse Sanskrit dili öğretmeye çalıştığımda kimliğim tek konu haline geldi"

Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletindeki Banaras Hindu Üniversitesinde bazı akademisyenler ve yüzlerce öğrenci, Müslüman öğretim üyesi Firuz Han'ın atandığı halde göreve başlatılmamasını protesto etti.

Hint yerel basınındaki haberlere göre, Varanasi şehrinde bulunan Banaras Hindu Üniversitesine atanan Sanskrit dili uzmanı Firuz Han'ın göreve başlatılmaması sebebiyle iki haftadır dersleri boykot eden öğrenciler gösterisi düzenledi.

Protestoya katılan öğrenciler öğretim üyesi lehine sloganlar atarak, "Seninleyiz Firuz Han" yazılı dövizler taşıdı.

Firuz Han'ın atanması kararını protesto eden bazı öğrencilerin başlattığı gösterilerin de sonlandırılmasını isteyen öğrenciler, öğretim üyesinin bir an önce görevine dönmesi çağrısında bulundu.

Firuz Han'ın jürisinde bulunan ve ülkenin önde gelen Sanskrit dili uzmanlarından Prof. Dr. Radhavallabh Tripathi, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Firuz Han, yeterliliklerine bakılarak seçildi ve bu görev için en uygun kişiydi. Sanskritçenin geleneksel yönteminde (Pathshala padhyati) eğitim gördü ve en iyi adaydı." ifadesini kullandı.

Üniversite yönetimi ise öğrencilerden derslere geri dönmelerini istedi.

Öte yandan Firuz Han, konuya ilişkin açıklamasında, "Hayatım boyunca Sanskritçe öğrendim ve Müslüman olduğumu hiç fark etmedim. Şimdiyse Sanskrit dili öğretmeye çalıştığımda kimliğim tek konu haline geldi." diye konuştu.

Han'ın yaşanan gelişmelerin ardından memleketi Jaipur'a döndüğü belirtiliyor.

Firuz Han'ın 5 Kasım'da atanmasının ardından bazı öğrenciler gösteri düzenleyip kararın iptal edilmesini talep etmiş, Hindu olmayan birinin kendilerine ders veremeyeceğini savunmuştu.

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