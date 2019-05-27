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Hindistan'da Müslümanlara saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 16:45 | Son Güncelleme

Gurugram ve Begusarai şehirlerinde iki Müslüman saldırıya uğradı

Hindistan'da iki şehirde iki Müslüman saldırıya uğradı.

Hindustan Times'ın haberine göre, başkent Yeni Delhi yakınındaki Gurugram şehrinde yaşanan olayda 25 yaşındaki Mohamad Barkat Alam'ın kimliği belirsiz 6 kişi tarafından yolu kesildi.

Polise sunulan şikayet dilekçesine göre, cami çıkışında eve giden Alam'ın yolunu kesen bu kişilerden biri kendisine sopayla vurdu ve bölgede yasak olduğunu belirterek taktığı takkesini tokat atarak zorla başından çıkardı.

Sarhoş olduğunu sandığı iki saldırganın kendisini sürekli ittirdiğini ve birinin kendisini sopayla dövdüğünü söyleyen Alam, bu kişinin kendisine zorla Hindu sloganlar attırmaya ve Hindu ilahi söyletmeye çalıştığını ve reddetmesi üzerine domuz eti yedirmekle tehdit ettiğini ileri sürdü.

Yolunu kesenlerden 4 motosikletlinin kendisine zarar vermediğini kaydeden Alam, ağlamaya başlaması üzerine söz konusu kişilerin olay yerinden uzaklaştığını ifade etti.

Emniyet yetkilisi Rajiv Kuma, "Press Trust of India" ajansına yaptığı açıklamada, olayla ilgili ilk durum raporunu oluşturduklarını ve saldırganları belirlemek üzere kapalı devre kamera görüntülerini incelediklerini belirtti.

Kuma, suçluların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Bihar eyaletinin Begusarai şehrindeki diğer olayda da Mohammad Kasım isimli genç saldırıya uğradı.

Polis tutanağına göre Kasım, Rajiv Yadav isimli kişinin kendisini durdurarak adını sorduğunu ve isminden Müslüman olduğunu anlaması üzerine "Pakistan'a gitmesini" söyleyerek kendisine ateş ettiğini ileri sürdü.

Silahla vurulan Kasım'ın olayı anlattığı video internette dolaşıma girdi.

Begusarai emniyet yetkilisi Awakash Kumar, AA muhabirine olayı doğruladı.

Olayla ilgili henüz bir gözaltı veya tutuklama olmadı.

Geçen hafta gerçekleşen bir başka hadisede Hindistan'da sığır eti taşıyan Müslümanlara şiddet uyguladıkları iddiasıyla 5 Hint gözaltına alınmıştı.

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Hindistan Müslüman saldırı

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