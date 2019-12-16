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Hindistan'da Müslümanlar'ı Dışlayan Yasaya Tepki Büyüyor

16.12.2019 18:35 | Son Güncelleme

Hindistan’da Müslümanlar’ı dışlayan yeni bir vatandaşlık yasası tepki topladı. Yasa nedeniyle düzenlenen protestolar öğrenci kampüslerine de sıçradı

Hindistan'da Müslümanlar'ı Dışlayan Yasaya Tepki Büyüyor

Hindistan’da Müslümanlar’ı dışlayan yeni bir vatandaşlık yasası tepki topladı. Yasa nedeniyle düzenlenen protestolar öğrenci kampüslerine de sıçradı.

Kuzeyde Lucknow kentindeki üniversitenin öğrencileri, sokaklara dökülmelerini engellemek için okulun kapılarını kilitleyen polisi taş yağmuruna tuttu.

Başkent Yeni Delhi’deki Jamia Millia Islamia Üniversitesi’nde polisin şiddet uyguladığı iddiaları Başbakan Narendra Modi hükümetine öfkeyi daha da arttırdı. Polisin üniversitenin kampüsüne girdiği ve protestoyu dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandığı, olaylarda en az 100 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Öğrenciler, kütüphenin camlarının kırıldığını, öğretmenlerinin tavsiyesiyle sıraların altına gizlendiklerini ve ışıkları söndürdüklerini anlatırken, polis yetkilileriyle itidalli davrandıklarını savunuyor.

Parlamentoda geçen hafta kabul edilen yasa, nüfusu Müslüman çoğunluklu komşu ülkeler Bangladeş, Pakistan ve Afganistan’dan zulümden kaçarak 2015 yılından önce Hindistan’a gelmiş Hindular ve Hıristiyanlar gibi dini azınlıklara vatandaşlık yolunu açıyor.

Yasayı eleştiren çevreler, yasanın Müslümanlar’ı kapsamadığına dikkati çekerek, bu nedenle Hindistan’ın laik temellerini zayıflattığını savunuyor.

Protestoların dozu gittikçe artarken Başbakan Modi sükunet çağrısında bulundu. Twitter üzerinden paylaştığı mesajda Modi, “Tartışma ve muhalefet demokrasinin gerekli parçaları ancak kamu mallarına zarar vermek ve normal hayatı engellemek hiçbir zaman bizim değerlerimiz arasında olmadı” ifadesini kullandı.

Başkent Delhi’de bazı otomobillere saldırıldı, halk otobüsleri ateşe verildi.

Muhalefet Kongre Partisi’nin lideri Rahul Gandhi, Modi hükümetini vatandaşlık yasası yoluyla Hindistan toplumunu bölmekle suçladı, barışçıl protesto çağrısında bulundu.

Rahul Gandhi’nin kız kardeşi Priyanka Gandhi, öğrenci kampüslerinde polis şiddetine tepkisini dile getirmek için Delhi’deki savaş anıtı Hindistan Kapısı’nda oturarak protesto eylemi düzenledi.

Delhi Üniversitesi öğrencileri de, Modi’nin partisiyle bağlantılı sağcı öğrencilerin tacizine uğradıklarını savundu. Öğrenciler, kampüslere giren bazı grupların, protestoları düzenleyenlere “ülkeyi terk edin ya da Pakistan’a gidin” dediği, başı örtülü kız öğrencilerin hedef alındığını anlatıyor.

Hindistan’da nüfusun yüzde 14’ünü oluşturan Müslümanlar, Müslüman çoğunluklu Keşmir bölgesinin özel statüsünün kaldırılması ve kuzey Hindistan’da bağnaz Hindular’ın yıktığı bir caminin alanına tapınak inşa edilmesi yönündeki mahkeme kararından sonra şimdi bir de bu yasanın kabul edilmesi nedeniyle oldukça endişeliler.

Modi hükümetiyle herhangi bir dini ayrımcılık gözetmediklerini savunuyor, yeni yasanın komşu üç Müslüman ülkede zulme uğrayan azınlık gruplarına yardım etmeyi amaçladığını belirtiyor.

Son günlerdeki en şiddetli protesto kuzeydoğudaki Assam eyaletinde meydana geldi. Olaylarda binalar ve tren istasyonları ateşe verildi, en az iki kişi öldü.

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