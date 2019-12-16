Hindistan'da Müslümanları öfkelendiren vatandaşlık yasasına tepkiler büyüyor: 6 ölü

Hindistan'da dini baskıdan kaçarak ülkeye gelen göçmenlere vatandaşlık yolunu açan fakat aynı konumdaki Müslüman göçmenleri dışlayan yasaya karşı protestolar ülke geneline yayılırken olaylardaki ölü sayısı altıya yükseldi.

Başkent Yeni Delhi'de otobüsler ateşe verildi, yollara barikatlar kuruldu. Kuzey ve doğudaki eyaletlerde büyük çaplı gösteriler düzenlendi.

Hafta sonunda Batı Bengal eyaletinde büyük otoyollar trafiğe kapanırken, eyalet hükümeti halkın temel ihtiyaçlarını kaldırabilmesi için, sokağa çıkma yasağını bir süreliğine kaldırdı.

İngiltere, ABD ve Kanada, Hindistan'a gidecek vatandaşları için seyahat uyarısı yayımladı.

Yeni Delhi'de polis kampüse izinsiz girdi

Pazar günü Ulusal İslam Üniversitesi'nde (Jamia Millia İslamia) yasayı protesto için düzenlenen eylemde çatışma çıktı. Çatışmayı hangi tarafın başlattığı henüz bilinmezken, güvenlik güçleri kendilerine taş atan kalabalığa biber gazıyla müdahale etti.

Yerel medyaya göre en az üç otobüsle bazı motosikletlerin ateşe verildiği çatışmalarda yaklaşık 60 kişi yaralandı.

Üniversiteden yapılan açıklamada polisin daha sonra izinsiz olarak kampüse girdiği belirtildi.