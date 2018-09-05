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Hindistan'da muson mevsimi bin 400 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 22:03 | Son Güncelleme

Hindistan'da muson mevsimi bin 400 can aldı

Hindistan'da muson mevsimindeki şiddetli yağışların yol açtığı kazalar ve sellerde bin 400 kişi hayatını kaybetti.

"Hindustan Times"ın haberine göre, İçişleri Bakanlığı Ulusal Acil Durum Müdahalesi Merkezi'nden yapılan açıklamada, 28 Mayıs'tan bu yana ülkede etkili olan muson yağışlarının yol açtığı sel ve kazalarda bin 400 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

En fazla can kaybı, 488 kişinin yaşamını yitirdiği Kerala, 254 kişinin öldüğü Uttar Pradeş ve 210 kişinin can verdiği Batı Bengal eyaletlerinde kaydedildi.

Şiddetli yağışlarda 43 kişinin kaybolduğu, 10 eyalette şiddetli yağışlara bağlı kazalarda yüzlerce kişinin yaralandığı belirtildi.

İstatistikler, muson mevsiminde ölümlerden çoğunun boğulma, heyelan, yıldırım düşmesi, yıkılan evin altında kalma gibi nedenlerden kaynaklandığını ortaya koydu.

Diğer yandan Uttar Pradeş eyaletinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selde 3 çocuk hayatını kaybetti, yağışlardan 5 bölgedeki yüzlerce köy etkilendi.

Unnao bölgesinden geçen Ganj Nehri'nin yükselmesi ve Narora barajındaki suların taşması sonucu onlarca ev ve yol sular altında kaldı.

Selden etkilenen 5 bölgedeki yüzlerce kişi yardım kamplarına gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan muson mevsimi

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