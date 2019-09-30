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Hindistan'da Muson Yağmurları 113 Kişinin Ölümüne Neden Oldu

30.09.2019 13:43 | Son Güncelleme

Hindistan'da etkili olan yağışların neden olduğu seller nedeniyle en az 113 kişi hayatını kaybetti

Hindistan'da Muson Yağmurları 113 Kişinin Ölümüne Neden Oldu

Hindistan’ın Uttar Pradesh ve Bihar bölgelerindeki aşırı yağışlar nedeniyle oluşan sel sonucu en az 113 kişi hayatını kaybetti. Sel nedeniyle bölgedeki hastaneler boşaltılırken hapishanelerdeki mahkumlarda başka yerlere sevk edildi.

Hindistan’da genel olarak Haziran ayında başlayan ve Eylül ayının ilk günlerinde sona eren Muson yağmurları, bu yıl durmaksızın devam etti ve ülke genelinde sellere neden oldu.

Ülkenin en kalabalık bölgelerinden biri olan Utar Pradesh’te, yetkililerin açıklamasına göre Cuma gününden bu yana durmaksızın devam eden yağışlar nedeniyle en az 93 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, yükselen sular nedeniyle bölgedeki hapishanede bulunan 900 tutuklunun da tahliye edilerek farklı bir hapishaneye gönderildiğini açıkladılar.

Bu yılın başlarında da selin vurduğu Bihar’da da etkili olan Muson yağmurları en az 20 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı Bihar eyalatinde sokak ve caddeler sular altında kalırken yetkililer mahsur kalanları botlarla kurtarmaya çalışıyor. Bölgedeki hastaneler de sel nedeniyle boşaltıldı.

Bölgede yağışların Pazartesi sabahı itibnariyle sona erdiği ancak kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtiliyor.

Meteoroloji yetkilileri ülkede Muson yağmurlarının etkisinin azaltmasının beklendiğini belirtiyorlar. Bu yıl görülen yağışların ortalamaların üzerinde ve son 6 yılın en güçlü yağışları olduğu ifade ediliyor.

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