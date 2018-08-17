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Hindistan'da muson yağmurları 868 can aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 14:52 | Son Güncelleme

Hindistan'da muson yağmurları 868 can aldı

Hindistan'ın muson mevsiminde şiddetli yağış ve sellerde şimdiye kadar 868 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan İçişleri Bakanlığının Ulusal Acil Durum Müdahalesi Merkezi'nden yapılan açıklamada, muson mevsiminde Kerala'da 247, Uttar Pradeş'te 191, Batı Bengal'de 183, Maharaştra'da 139 kişi, Gujarat'ta 52, Assam'da 45 ve Nagaland'da 11 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Açıklamada, 7 eyalette aşırı yağışların yol açtığı olaylarda 33 kişinin kaybolduğu, 274 kişinin de yaralandığı belirtildi.

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Hindistan muson mevsimi şiddetli yağış

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