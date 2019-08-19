Hindistan’da muson yağmurları binden fazla ölüme neden oldu

Hindistan’da haziran ve eylül ayları arasında yağan muson yağmurları bu yıl binden fazla kişinin ölümüne neden oldu.

Muson yağmurlarının vurduğu Hindistan’da ölü sayısı bini geçti. Hükümet, yoğun yağış ve sel uyarısı yapmaya devam ediyor. Son olarak ülkenin kuzey eyaletlerinden Himachal Pradesh, Uttarkand ve Pencap’ta şiddetli yağışlar ve sel baskınları en az 28 kişinin ölümüne 20 kişinin de kayıp olarak bildirilmesine neden oldu.

Pazar gününden bu yana ülkenin kuzeyinde Himachal Pradesh, Rajasthan ve Pencap eyaletlerinde yapılan sel uyarılarına rağmen en az 28 kişinin öldüğü ve 20 kişinin de kayıp olduğu açıklandı. Bu bölgeler son 48 saat içinde şiddetli yağışların etkisi altında. Meteoroloji Ofisi ise önümüzdeki iki gün içinde daha fazla yağmur beklendiği uyarısını yaptı.

Toprak kaymaları, otoyol dahil Himachal Pradesh’te birçok yolu kapatmış durumda. Himachal Pradesh’te en büyük korku ise barajlarda toplanan suyun taşması. Devlet Felaket Yönetim Biriminin uyarılarına göre böyle bir durum komşu Pencap eyaletinde felakete neden olabilir.

Hindistan’ın muson mevsimi haziran ayından eylül ayına kadar çiftçilerin geçimini sağlamalarına destek olan ancak ölüm ve yıkım getiren yağmurlar olarak biliniyor. Hindistan İçişleri Bakanlığı verilerine göre, Hindistan’ın muson yağmurlarından en fazla etkilenen 9 eyaletinde sadece 15 Haziran ila 15 Ağustos tarihleri arasında bin 58 ölüm vakası tespit edildi.

Ölümlerin çoğu boğulma, duvar çökmesi ve toprak kayması nedeniyle meydana geldi. Yetkililer bazı ölümlerin ise elektrik çarpması ve yılan sokması nedeniyle olduğunu duyurdu.