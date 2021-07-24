Hindistan’da Muson Yağmurları Toprak Kaymasına Yol Açtı

Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde günlerdir süren muson yağmurları toprak kaymasına yol açtı. Yağmurların başlangıcından bu yana ölü sayısı 125’i buldu.

Yardım görevlileri, toprak kayması sonucu çamur yığınları altında kalan evlerin arasında hayatta kalanları arıyor.

Her yıl bu dönemde başlayan Muson yağmurları milyonlarca kişinin hayatını etkiliyor, çevre akarsularsa taşarak barajların yıkılmasına yol açıyor.

Hindistan’ın batı bölgelerinde 24 saat içinde kaydedilen yağış miktarı 60 santimetreye ulaştı. Sel tehdidi altındaki bölgelerde halk evlerinden tahliye edildi. Tehlike altındaki barajların bazılarıysa kısmen boşaltılıyor.

Küresel iklim değişikliğinin yol açtığı olumsuz hava koşulları Çin’den Batı Avrupa’ya kadar olan bölgelerde yoğun ve tehlikeli yağış ve sellere neden olurken, Kuzey Amerika’da da daha önce görülmemiş boyutlarda sıcakları ve buna bağlı yangınları tetikliyor.

