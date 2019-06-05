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Hindistan'da Nipah virüsü salgını

SAĞLIK HABERLERİ  | 05.06.2019 00:06 | Son Güncelleme

Kerala eyaletinde 23 yaşındaki bir gençte virüs tespit edilmesi üzerine bu kişiyle son 2 haftadan fazla süredir görüşen 311 kişi tıbbi gözetim altına alındı

Hindistan'ın Kerala eyaletinde, meyve yarasalarının taşıdığı ölümcül virüs Nipah'ın yeniden ortaya çıkması üzerine 311 kişi müşahede altına alındı.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, hükümet yetkilileri, Kochi kentinde 23 yaşındaki bir gençte Nipah virüsünün tespit edilmesi üzerine bu kişiyle son 2 haftadan fazla süredir birebir görüşen 311 kişinin tıbbi gözetim altına tutulduğunu belirtti.

Yetkililer, kanında virüse rastlanan söz konusu genç ile teması olmuş 2'si hemşire 4 kişinin, boğaz ağrısı ve ateş gibi semptomlara rastlanması üzerine karantinaya alındığını bildirdi.

Kerala sağlık müdürlüğünden yapılan açıklamada, virüse karşı yeterli önlemlerin alındığı belirtilerek, halka paniğe kapılmamaları çağrısında bulunuldu.

Eyalette geçen yıl mayıs ayında ortaya çıkan salgında 17 kişi yaşamını yitirmiş, 1407 kişi karantinaya alınmıştı.

Salgının, temmuz ayında bölgeden tamamen temizlendiği duyurulmuştu.

- Nipah virüsü nedir?

Nipah virüsü bulaşanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir durum gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk, bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.

Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla başlayan bu virüsün biyolojik silah olduğuna dair iddialar da bulunuyor.

Ulusal Viroloji Enstitüsünden (NIV) geçen yıl haziran ayında yapılan açıklamada, meyve yarasalarının taşıdığı ölümcül virüsten dolayı insanların meyve yemekten korkmalarını gerektirecek herhangi bir sebebin olmadığı bildirilmişti.

Açıklamada, Nipah virüsünün hayvanlarda görüldüğü ancak meyvelerde yaşamasının mümkün olmadığı, çoğalabilmeleri için insan veya hayvan hücrelerine ihtiyacı olduğu bilgisi verilmiş ve halka her olasılığa karşı bir kuş veya yarasa tarafından parçalanmış haldeki meyvelerden tedbiren uzak durmaları uyarısı yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Nipah virüsu

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