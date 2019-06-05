Hindistan'da Nipah virüsü salgını

Nipah virüsü bulaşanlarda belirtiler hemen ortaya çıkmasa da ateş, baş ağrısı, boğaz ağrısı ve kaslarda ağrı gibi belirtilerle grip benzeri bir durum gelişebiliyor. Sonraki aşamada ise baş dönmesi, yorgunluk, bilinç değişiklikleri yaşanabiliyor.

Yetkililer, kanında virüse rastlanan söz konusu genç ile teması olmuş 2'si hemşire 4 kişinin, boğaz ağrısı ve ateş gibi semptomlara rastlanması üzerine karantinaya alındığını bildirdi.

Ülke basınında çıkan haberlere göre, hükümet yetkilileri, Kochi kentinde 23 yaşındaki bir gençte Nipah virüsünün tespit edilmesi üzerine bu kişiyle son 2 haftadan fazla süredir birebir görüşen 311 kişinin tıbbi gözetim altına tutulduğunu belirtti.

Malezya'nın Nipah bölgesinde ilk kez bir salgınla başlayan bu virüsün biyolojik silah olduğuna dair iddialar da bulunuyor.

Ulusal Viroloji Enstitüsünden (NIV) geçen yıl haziran ayında yapılan açıklamada, meyve yarasalarının taşıdığı ölümcül virüsten dolayı insanların meyve yemekten korkmalarını gerektirecek herhangi bir sebebin olmadığı bildirilmişti.

Açıklamada, Nipah virüsünün hayvanlarda görüldüğü ancak meyvelerde yaşamasının mümkün olmadığı, çoğalabilmeleri için insan veya hayvan hücrelerine ihtiyacı olduğu bilgisi verilmiş ve halka her olasılığa karşı bir kuş veya yarasa tarafından parçalanmış haldeki meyvelerden tedbiren uzak durmaları uyarısı yapılmıştı.

