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Hindistan’da Nivar Fırtınası alarmı

25.11.2020 23:09 | Son Güncelleme:
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Hindistan’da perşembe günü erken saatlerde karada etkili olması beklenen Nivar Fırtınası nedeniyle Tamil Nadu eyaletinde 145 binden fazla kişi tahliye edildi.Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden Hindistan bu kez Nivar Fırtınası tehlikesi ile karşı karşıya.

Hindistan’da perşembe günü erken saatlerde karada etkili olması beklenen Nivar Fırtınası nedeniyle Tamil Nadu eyaletinde 145 binden fazla kişi tahliye edildi.
Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele eden Hindistan bu kez Nivar Fırtınası tehlikesi ile karşı karşıya. Hindistan Meteoroloji Departmanı (IMD) tarafından yapılan açıklamada, kategori 1 seviyesindeki şiddetli Nivar Fırtınasının ülkenin güneydoğu kıyısında bulunan evlere zarar verme, elektrik hatlarını ve ağaçları devirme ve mahsulleri yok etme olasılığının yüksek olduğu konusunda uyarıda bulundu. Tamil Nadu Afet Yönetimi Bakanı R.B. Udayakumar, "Önlem olarak 145 binden fazla kişi eyaletteki bin 516 yardım kampına yerleştirildi" bilgisini paylaştı.
Udhayakumar, Tamil Nadu eyaletinin başkenti Chennai’nin güneyinde yer alan Cuddalore ve Nagapattinam bölgelerinin yaklaşık 89 bin kişi ile birlikte en fazla tahliyenin gerçekleştirildiği bölge olduğunu söyledi. Chennai kenti, bugün yoğun yağmur ve kuvvetli rüzgarlara teslim olurken birçok şirket faaliyetlerini durdurdu. Kentteki bir liman yetkilisi ise liman operasyonlarının kasırga geçene kadar büyük olasılıkla kapalı kalacağını söyledi. Chennai Havaalanı’nın da yerel saatle 07.00’ye kadar kapalı kalacağı aktarıldı.
Kamil Nadu Eyalet Başbakanı Edappadi Palaniswami ile bugün ve yarın bazı bölgelerde resmi tatil ilan ederken, balıkçılara denize açılmamalarını ve insanlardan kapalı alanlarda kalmalarını istedi.
Hızının saatte 145 kilometreye çıkmasının beklendiği Nivar Fırtınasının Perşembe günü erken saatlerde karaya ulaşması bekleniyor.

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