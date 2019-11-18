Hindistan'da öğrenciler yurt ücretlerindeki zammı protesto etti

YENİ DELHİ/ Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de bir üniversitenin yurt ücretlerinde yaptığı artışı protesto ederek Parlamento binasına doğru yürüyüşe geçen yüzlerce öğrenci ile polis arasında arbede yaşandı.

NDTV kanalının haberine göre, yurt ücretlerine yapılan zammı protesto eden Jawaharlal Nehru Üniversitesinden (JNU) yüzlerce öğrenci, milletvekillerinin duruma müdahale etmesi talebiyle Parlamentoya yürüdü.

Yürüyüş sırasında bazı öğrenciler “Eğitimi kurtarın” ve “Herkes için uygun fiyatlı yurtlar sağlayın” yazılı dövizler taşıdı.

Ücretlerin düşürülmesi talebinde bulunan bir grup öğrenci de bazı metro istasyonlarının giriş ve çıkışlarını kapattı.

Sloganlar atarak polis barikatlarını geçmeye çalışan öğrencilere müdahale eden polis, bazılarını gözaltına aldı.

Jawaharlal Nehru Üniversitesi Öğrenci Birliğinden yapılan açıklamada, öğrencilerin protesto sırasında polisin saldırısına uğradığı ileri sürüldü.

Açıklamada, "Polis barışçıl yürüyüşümüzü bozmak için acımasızca güç kullandı ve birkaç öğrenci yaralandı." ifadesi kullanıldı.