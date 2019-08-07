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Hindistan'da öğrencileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 9 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 10:18 | Son Güncelleme

Hindistan'da öğrencileri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 9 ölü

Hindistan'ın Uttarakhand eyaletinde minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu 9 çocuk yaşamını yitirdi, 11 çocuk yaralandı.

Hindustan Times'ın haberine göre, emniyet yetkilileri, Tehri Garhwal bölgesindeki kazada öğrencileri köylerinden okullarına taşıyan minibüsün, yoğun yağış nedeniyle virajı alamadığı ve yoldan çıkarak 70 metrelik uçuruma yuvarlandığını belirtti.

Tehri Garhwal yüksek adli memuru V. Shanmugam, kazada 2 çocuğun olay yerinde, 7 çocuğun kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini belirtti.

Yaralı 11 çocuktan durumu ağır olan 5'inin helikopterle Rishikesh'deki Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsüne (AIIMS) kaldırıldığı ifade edildi.

Görgü tanıkları, aracı şoförün değil ehliyeti olmayan oğlunun kullandığını ve minibüsün kapasitesinden fazla dolu olduğunu ileri sürdü.

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Çocuk Hindistan

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