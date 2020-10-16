Hindistan’da öldü sanılıp soğutucuya koyulan adam hayatını kaybetti

Hindistan’da pazartesi günü ölü ilan edilip soğutucuya koyulan 74 yaşındaki adam tedavi altına alındıktan günler sonra hayatını kaybetti.

Hindistan’ın Tamil Nadu eyaletine bağlı Salem kentinde geçtiğimiz pazartesi günü 74 yaşındaki Balasubramanyam, özel bir hastanede doktorun öldüğünü söylemesinin ardından soğutucuya koyuldu. Ertesi gün cenazeyi almaya gelen görevliler yaşlı adamın titrediğini ve hayatta olduğunu fark etti. Dondurucudan çıkarılıp yeniden hastaneye kaldırılan adam tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti. Salem Devlet Hastanesi Başhekimi Balajinathan, kaç saat dondurucuda kaldığı bilinmeyen yaşlı adamın akciğerle bağlantılı sorunları nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Aileye dava açılacak

Balasubramanyam’ın erkek kardeşi, doktorun ölümünü beyan ettiği imzalı bir belgenin bulunduğunu söyledi. Salem Emniyet Müdürü Senthil Kumar ise ailenin Balasubramanyam’ın ölüm belgesini çıkartmadığını ifade ederek "Aceleci, ihmalkar davranarak insan hayatını tehlikeye atmaktan" dava açılacağını duyurdu.

